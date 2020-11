Gagliardini è un talismano per l’Inter: la curiosità sul numero 5

Gagliardini Inter

Roberto Gagliardini ha siglato il gol dello 0-3 in Sassuolo-Inter, chiudendo i conti per i nerazzurri. E, come riporta lo stesso club, il centrocampista si conferma un talismano per i compagni: ecco perché.

SICUREZZA – Roberto Gagliardini in Sassuolo-Inter riscatta parzialmente il clamoroso errore di qualche mese fa, sempre contro i neroverdi. Allo scoccare dell’ora di gioco, infatti, il numero 5 ha siglato il gol dello 0-3 stoppando un passaggio di Matteo Darmian col sinistro e ribadendo subito in rete di destro. Una rete che fa di Gagliardini il centrocampista dell’Inter con più gol in questa stagione. Questo contro il Sassuolo va infatti ad aggiungersi a quello siglato a Benevento, sempre di pregevole fattura. Ma è un altro dato curioso che riguarda il 26enne nerazzurro. Quando lui ha segnato con la maglia dell’Inter, i nerazzurri hanno poi sempre vinto. In totale, compresa la partita di oggi, l’ammontare sale a 11 vittorie con Gagliardini in rete. Prima di oggi era già successo nel primo semestre nerazzurro: Cagliari-Inter 1-5 e Atalanta-Inter 7-1. Bisogna poi passare alla stagione 2018/19: doppietta sia all’andata che al ritorno contro il Genoa, e gol nel 2-0 contro la SPAL. Nella scorsa stagione, poi, queste le sfide con gol di Gagliardini: Sampdoria-Inter 1-3, Inter-Genoa 4-0, Inter-Brescia 6-0, SPAL-Inter 0-4. Una curiosità che anche il club nerazzurro celebra attraverso i social: