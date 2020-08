FOTO – Vieri ricorda un momento indelebile con l’Inter: “Gol o no gol?”

Vieri, come noto, usa in maniera massiccia i social e soprattutto Instagram. L’ex attaccante oggi ne ha approfittato per ricordare un suo momento memorabile con l’Inter, chiedendo ai follower se è gol oppure no.

LA DOMANDA – “Goal or no goal?????” Christian Vieri, attraverso il suo account ufficiale Instagram, chiede se l’immagine che lo rappresenta sia di un tiro finito in rete oppure no. È uno dei momenti più celebri della sua carriera in nerazzurro, risalente a Inter-Parma del 19 settembre 1999. Per la soluzione, in basso, il video con gli highlights della partita tratto dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.