Inter, Zhang incontra la dirigenza: programmato l’arrivo in Germania – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter si sta allenando in queste ore a Dusseldorf, dove lunedì alle 21.00 andrà in scena la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk (QUI il report degli ucraini). Andrea Paventi – in collegamento dalla Germania con gli studi di “Sky Sport 24” – svela il giorno di arrivo del presidente Steven Zhang

SPETTATORE SPECIALE – L’Inter lavora in vista dello Shakhtar Donetsk, in attesa dell’arrivo in Germania di Steven Zhang: «L’Inter si sta allenando dopo un giorno di riposo. Serve preparare bene la partita, che avrà uno spettatore molto interessato, vale a dire il presidente Zhang, giunto ieri a Milano (vedi articolo). Zhang oggi ha incontrato la dirigenza, con la quale ha affrontato argomenti di ordinaria amministrazione. Farà tutti i controlli del caso e domenica mattina raggiungerà la squadra a Dusseldorf, dove potrà osservare la rifinitura».

VALUTAZIONI – Antonio Conte sembra avere idee chiare in vista della sfida, anche se c’è da considerare la stanchezza del gruppo: «Dubbi di formazione non ce ne sono tantissimi, Conte ha le idee abbastanza chiara anche se andrà valutata la condizione generale del gruppo. Nei prossimi giorni capiremo se Alexis Sanchez potrà esserci in una eventuale finale. Per il resto stanno tutti bene».