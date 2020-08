Lautaro Martinez, tutto fermo con Barcellona: necessarie 4 cessioni – Sky

Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, non dovrebbero partire né Lautaro Martinez né Christian Eriksen nel mercato estivo. Il Barcellona, infatti, deve prima effettuare diverse cessioni per poter puntare all’argentino

NESSUNA CESSIONE – Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter non ha alcuna intenzione di lasciar partire i propri pezzi pregiati. Per quanto riguarda la suggestione Messi, invece, non c’è nessuna apertura dall’argentino. Queste le parole dell’esperto di calciomercato: «Lautaro Martinez ed Eriksen restano, soprattutto il danese che è appena arrivato. Per l’argentino è in stand-by la trattativa con il Barcellona. Se i catalani non vendono 3-4 giocatori, non possono fare operazioni in entrata e presentarsi alla porta della società nerazzurra con un’offerta congrua al valore del giocatore. Messi? Decide lui. Se il giocatore desse segnali di apertura, l’Inter sicuramente andrebbe a prenderlo, ma ad oggi non sono arrivate aperture da parte del giocatore. Rispetto a Cristiano Ronaldo, sta bene nel suo habitat a Barcellona dove è un re, fa tutto e decide tutto».

CHIARIMENTO – Secondo Di Marzio, sarà anche necessario un incontro tra Conte e la società per chiarire la sua posizione a fine stagione: «È chiaro che un chiarimento sarà inevitabile, chiaro che Conte si lasci spesso sfuggire questi sfoghi, ma quelle dichiarazioni sono pesanti e il loro segno lo hanno lasciato. Alla fine dell’Europa League, come giusto che sia, dovranno incontrarsi tutti e tirar fuori i problemi per ripartire con più serenità».