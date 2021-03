FOTO – Vecino: Â«Inter, finale stagione dovrÃ  essere indimenticabileÂ»

FOTO – Vecino: «Inter, finale stagione dovrà essere indimenticabile»

Matias Vecino

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, è tornato in campo contro ieri pomeriggio il Torino dopo un lungo infortunio: il suo post pubblicato su Instagram

POST – Matias Vecino ha fatto finalmente il suo ritorno in campo dopo un lungo infortunio. Ieri pomeriggio ha calcato il rettangolo verde durante gli scampoli di gara di Torino-Inter. E oggi il centrocampista dell’Inter ha condiviso un contenuto su Instagram che riporta una sua foto e la seguente didascalia. “Molto felice per la vittoria di ieri e anche per il ritorno in campo! Sicuramente non è stato facile stare lontano per così tanto tempo, ma è già un brutto ricordo. Più carico che mai per questo finale di stagione che dovrà essere indimenticabile… Sempre forza Inter !“.