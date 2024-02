FOTO – Sommer c’è per Inter-Atalanta: «Bello!». Poi un gesto d’intesa

Sommer ha saltato Lecce-Inter per via di un attacco influenzale ma domani con l’Atalanta è pronto a tornare tra i pali. Il portiere svizzero su Instagram non nasconde la felicità di poter nuovamente scendere in campo

FELICE – Yann Sommer, dopo l’assenza in Lecce-Inter a causa di un attacco influenzale, si prepara a tornare tra i pali domani a San Siro nel recupero della ventunesima giornata contro l’Atalanta. Il portiere svizzero in Salento è stato sostituito dal suo vice, Emil Audero, che ha lasciato la porta inviolata dando seguito a quella che sta diventando una piacevolissima costante. Sommer su Instagram non nasconde la felicità di poter nuovamente difendere la porta dell’Inter: “È bello essere tornato”, a corredo di uno scatto che ritrae un bel gesto d’intesa con Audero.

All’Inter si respira un bel clima: questa è l’ennesima dimostrazione.