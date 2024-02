Gasperini, trentunesimo incrocio con l’Inter: il bilancio dei precedenti

Quello di domani sulla panchina dell’Atalanta sarà il trentunesimo incrocio in carriera, da allenatore, per Gian Piero Gasperini contro l’Inter. Di seguito il bilancio dei precedenti.

TRENTUNESIMO INCROCIO – Nella sua carriera da allenatore, Gian Piero Gasperini ha affrontato trenta volte fin qui l’Inter in carriera, tra campionato e Coppa Italia, tra Atalanta, Genoa e Palermo. Il bilancio per l’ex tecnico nerazzurro non è dei migliori: dei trenta incontri disputati, infatti, ne ha vinti soltanto 5, di cui due sulla panchina dell’Atalanta e tre su quella del Genoa. Nove, invece, i pareggi. Ma a saltare all’occhio è la casella sconfitte per Gasperini contro l’Inter, ben 16. Di cui memorabile quella a San Siro sulla panchina degli orobici, con la vittoria dell’Inter per 7-1. In attesa di capire come si evolverà il suo bilancio contro i nerazzurri dopo la sfida di domani alle 20.45.