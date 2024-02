Inter-Atalanta, calo in trasferta: che differenza con il Gewiss Stadium!

L’Inter si prepara ad accogliere l’Atalanta a San Siro nella partita valevole per il recupero della ventunesima giornata della Serie A. Andando ad analizzare l’andamento degli orobici, spicca la differenza di rendimento tra casa e trasferta.

RENDIMENTO – Quinta in classifica generale, l’Atalanta deve buona parte delle sue fortune in questo campionato al suo rendimento in casa, più che a quello in trasferta. In vista della sfida di domani a San Siro contro l’Inter, infatti, gli orobici fin qui hanno raccolto fuori casa soltanto 15 dei loro 46 punti totali in classifica. Il che li posiziona – considerando solo la classifica in trasferta – al sesto posto. Differentemente dai dati soltanto casalinghi, che posizionano l’Atalanta al terzo posto (dietro a Bologna e Inter) con 31 punti fatti, frutto di 30 gol fatti e 8 subiti. Diversa la situazione fuori casa, con molti meno gol fatti (18) e il doppio subiti (16). Dati che l’Inter prenderà sicuramente in considerazione per cercare di sfruttare ogni debolezza dell’Atalanta.