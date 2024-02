Pavard, Inter-Atalanta la gara del riscatto… 116 giorni dopo

Per Benjamin Pavard, Inter-Atalanta non è una partita affatto banale. Nella gara di andata, infatti, il difensore francese aveva dovuto dare forfait a gara in corso per l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori due mesi. 116 giorni dopo, può ottenere il suo riscatto.

DOPO L’INFORTUNIO – Atalanta-Inter aveva visto tutti i tifosi nerazzurri trattenere il respiro dall’ansia dopo il crack al ginocchio di Benjamin Pavard. Un infortunio che, per fortuna, si rivelò meno grave del previsto, seppur costrinse il difensore ai box per circa due mesi. Da quel 4 novembre a domani, quando Inter-Atalanta andrà in scena, la distanza è di esattamente 116 giorni. E per Benjamin Pavard è l’occasione di lasciarsi alle spalle del tutto la brutta esperienza del Gewiss Stadium. Una partita per riscattare quanto accaduto, per lui che nella trasferta di Lecce ha goduto di un turno riposo coperto da un affidabilissimo Yann Bisseck. E chissà che non possa anche arrivare la gioia del primo gol in nerazzurro…