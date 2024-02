Inter-Atalanta, resiste un ballottaggio! La logica suggerisce il nome

Inter-Atalanta è la partita in programma domani (mercoledì 28 febbraio) a San Siro, recupero della ventunesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, prima in classifica a +9 sulla Juventus, ha così la possibilità di allungare ulteriormente oltre a disfarsi dell’asterisco. Il tecnico piacentino ha le idee abbastanza chiare, con un solo ballottaggio da sciogliere

MOTIVAZIONE ALTA – Inter-Atalanta si gioca domani a San Siro alle ore 20.45. I nerazzurri di Milano, primi in classifica e ancora imbattuti nel 2024, affrontano i nerazzurri di Bergamo a loro volta imbattuti. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una sfida bella e interessante. La motivazione in più dell’Inter si chiama allungo in classifica: il +9 sulla Juventus potrebbe diventare +12 in caso di vittoria, ossia un bel passetto in avanti in ottica seconda stella.

ASSENZE PESANTI – Simone Inzaghi, che continua a predicare attenzione e concentrazione com’è giusto che sia, punta sui migliori a disposizione con tre assenze pesanti, una per reparto: Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Pronti dunque Stefan de Vrij, tra i migliori in campo a Lecce con tanto di gol e Kristjan Asllani mentre per il posto al fianco di Lautaro Martinez resiste il ballottaggio tra Marko Arnautovic e Alexis Sanchez.

Inter-Atalanta, resiste il ballottaggio in attacco: Arnautovic prenota una maglia da titolare

Il cileno ha giocato 90 minuti in Lecce-Inter con Arnautovic entrato in campo al 64′ al posto di Lautaro Martinez. Logica vuole che con l’Atalanta dal 1′ ci sia proprio l’austriaco, certamente più fresco del compagno di reparto. Con l’assenza di Thuram, che probabilmente si rivedrà in Champions League contro l’Atletico Madrid, è fondamentale che Inzaghi dia minutaggio sia all’uno che all’altro, scegliendo di volta in volta in base allo stato di forma e all’avversario. Ora come ora Arnautovic è in vantaggio: Inzaghi punta sull’ex Bologna per trasformare l’asterisco in un luccichio verso la seconda stella.