Inter-Atalanta, la probabile formazione. Per Inzaghi scelte limitate

Mercoledì alle ore 20.45 ci sarà la partita tra Inter ed Atalanta, valida per il recupero della giornata numero 21 di campionato. Simone Inzaghi ha poche scelte da fare, gli infortuni lo limitano.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter–Atalanta in programma mercoledì alle ore 20.45 a San Siro. Finalmente si recupera la ventunesima giornata persa a causa della Supercoppa Italiana giocata e vinta poi dalla squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino arriva all’impegno con 10 vittorie su 10 nel 2024 e cerca l’undicesima per salire già a 12 punti di vantaggio dalla Juventus seconda in classifica. Ci sono però diversi problemi da superare, tra cui le assenze di tre big: Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Al loro posto verranno utilizzati Stefan de Vrij, uno dei migliori con il Lecce, Kristjan Asllani e Marko Arnautovic, in ballottaggio con Alexis Sanchez ma per ora in van3taggio. Ecco la probabile formazione dei nerazzurri di Milano:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic.