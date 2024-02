Cerezo: «Griezmann rientrerà? Infortunio alla caviglia sfortunato»

Il presidente dell’Atletico Madrid Cerezo ha dato informazioni sulle condizioni di Antoine Griezmann su Radio Marca, dicendo qualcosa anche in vista della partita contro l’Inter.

RIENTRO – Il presidente dell’Atletico Madrid Cerezo parla così delle condizioni del giocatore francese: «Griezmann rientrerà? Beh, davvero non lo so, perché la verità è che è stata sfortuna il suo infortunio alla caviglia. E penso che se si considera a posto e ritiene di dover giocare, allora giocherà. E se così non fosse, allora dovremo sopportarlo. Ma ehi, questo è il calcio. Griezmann è uno dei migliori giocatori d’Europa e siamo fortunati che giochi per noi. È una risorsa forte ed è un tassello importante per la squadra. La Champions League? Vedremo se saremo fortunati e visto che non siamo stati fortunati con gli infortuni, vediamo se siamo fortunati con il recupero».