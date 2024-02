Brambati incredibile: «Inzaghi non è tra i miei allenatori preferiti»

Simone Inzaghi raccoglie i complimenti di Massimo Brambati, che comunque non si spinge fino in fondo su TMW Radio sull’allenatore dell’Inter.

ALLENATORE – Massimo Brambati non ci riesce fino in fondo: «Per me Inzaghi è cresciuto tantissimo insieme alla squadra. L’organico a disposizione è ampio e vasto forse come quello del Milan. Meriti a Simone perché non è più quello di due anni fa che ha buttato uno Scudetto contro il Milan. Lo dico perché quell’Inter era comunque simile a questa come forza, solo con interpreti diversi. Se devo scegliere un allenatore, tra i miei preferiti non c’è Inzaghi. Lui è più amico dei giocatori, a me non fa impazzire. Questo atteggiamento può portare fattori negativi, meno di un anno fa ha rischiato. Probabilmente porterà a casa uno Scudetto in maniera strameritata».