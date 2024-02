Inter-Atalanta, tornano i big in difesa. Il primo è Sommer – Sky

In vista di Inter-Atalanta Simone Inzaghi non ha dubbi in difesa. Torneranno i big, il primo è Yann Sommer in porta secondo Matteo Barzaghi su Sky Sport.

RITORNI – Yann Bisseck, Carlos Augusto ed Emil Audero torneranno a sedere in panchina. I tre giocatori hanno sostituito ottimamente i titolari, ma in Inter–Atalanta c’è bisogno del massimo sforzo per chiudere definitivamente i giochi per lo Scudetto. Sono pronti a rientrare Yann Sommer, che oggi si è allenato con i compagni, Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Simone Inzaghi si affida perciò alla sua top-11, contando però le assenze di Marcus Thuram, Francesco Acerbi ed Hakan Calhanoglu. A centrocampo infatti Kristjan Asllani giocherà la sua quarta partita da titolare in stagione.