FOTO – Skriniar, dedica all’Inter dopo la grande partita con lo Shakhtar Donetsk

Skriniar è stato protagonista di una prestazione strepitosa contro lo Shakhtar Donetsk. Sui propri social, il difensore slovacco ha postato le foto della partita di ieri con due cuori nerazzurri.

MURO! – Eletto migliore in campo a furor di popolo (vedi articolo). Milan Skriniar, contro lo Shakhtar Donetsk, ha messo a referto una prestazione da stropicciarsi gli occhi. Ormai non fa più notizia, visto il rendimento a cui ha abituato i tifosi dell’Inter nei suoi anni in nerazzurro. Ora però il difensore slovacco sta mettendo in mostra tutto il suo valore anche sui palcoscenici europei, dimostrando la sua continua crescita anche a livello di personalità. Su Instagram, il centrale ha postato alcune foto che lo ritraggono in azione contro gli attaccanti di Roberto De Zerbi. Nessun bisogno di parole per descriverle, solo due cuori nerazzurri. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Milan Skriniar