Juventus, Chiesa regala la vittoria contro il Chelsea. Lukaku flop!

Juventus-Chelsea, partita del secondo turno di Champions League, si è giocata questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Il match è terminato sul punteggio di 1-0 per i bianconeri. Male Lukaku.

DI MISURA – Grande sfida di Champions League tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Chelsea di Thomas Tuchel. Primo tempo con le squadre che non trovano la via della rete. Gli inglesi partono meglio nei primi venti minuti, ma i padroni di casa difendono con ordine. Il secondo tempo si apre col botto. Dopo neanche 10 secondi, la Juventus trova il gol del vantaggio con Federico Chiesa, che di sinistro batte Edouard Mendy su assist di Federico Bernardeschi. Il Chelsea prova il forcing negli ultimi minuti, ma la Juventus riesce a resistere e a mantenere il gol di vantaggio. Prestazione impalpabile dell’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, molto nervoso e sempre ben marcato dai difensori bianconeri. Sui suoi piedi l’occasione per pareggiare, ma il belga calcia alto. Il match termina 1-0. La Juventus sale a sei punti in classifica, il Chelsea rimane fermo a tre.