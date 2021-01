FOTO – Rooney si ritira, il saluto di Young: Â«Buona fortuna per il futuroÂ»

FOTO – Rooney si ritira, il saluto di Young: «Buona fortuna per il futuro»

Ashley Young Inghilterra

Rooney dice basta al calcio giocato per dedicarsi ad altro. Ashley Young, oggi all’Inter e suo ex compagno al Manchester United, lo ha salutato con un messaggio di affetto.

IL SALUTO – Rooney, ex stella tra le altre del Manchester United, appende le scarpette al chiodo. Ashley Young, suo compagno di squadra dal sempre con la maglia dei “Red Devils” del 2011 al 2020, attraverso i social lo ha salutato augurandogli il meglio per il futuro: “Carriera incredibile. Miglior marcatore di tutti i tempi del Manchester United e dell’Inghilterra. Amico mio, ti auguro il meglio per il tuo prossimo capitolo”.