Cuadrado e Alex Sandro, corsa contro il tempo per Inter-Juventus

Alex Sandro Juventus

Cuadrado e Alex Sandro attendono ancora l’esito del tampone per capire se potranno essere convocati per Inter-Juventus, in ogni caso scelte già fatte per Pirlo.

VERSO INTER-JUVENTUS – Cuadrado e Alex Sandro, si fa sempre più improbabile la possibile convocazione dei due bianconeri in vista del big-match in programma domenica sera. I due esterni bianconeri aspettano in queste ore l’esito del tampone che, qualora dovesse arrivare in tempo, saranno convocati ma non scenderanno in campo dal primo minuto. Scelte già fatte da Andrea Pirlo per quanto riguarda le fasce: spazio ancora a Federico Chiesa e il giovane Gianluca Frabotta sulla fascia sinistra.