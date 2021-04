FOTO – Ranocchia pronto a saltare ogni ostacolo in vista di Crotone-Inter

Ranocchia e tutta l’Inter sono a lavoro per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il Crotone. Il difensore vuole dare il massimo impegno per aiutare la squadra di mister Conte a conquistare il tricolore

ALLENAMENTO − Andrea Ranocchia conferma la sua grande professionalità e il suo impegno per la causa nerazzurra, allenandosi costantemente per essere a disposizione dell’Inter. Il difensore centrale, dal 2011 alla Beneamata, vuole conquistare il suo primo scudetto in carriera. Ed è proprio da Appiano Gentile − presso il Centro Sportivo “Suning in memoria di Angelo Moratti” − che mostra tutta la sua voglia in vista del prestigioso finale di stagione: “Jump”. Una foto che lo ritrae nel momento di saltare un ostacolo in tenuta di allenamento insieme ad alcuni compagni, quali Matteo Darmian, Lautaro Martinez e Stefan de Vrij. Di seguito, il post pubblicato da Ranocchia sui social.