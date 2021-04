Zhang in Italia, Conte chiede chiarezza ma non adesso: discorsi rimandati

Zhang è ritornato in Italia dopo mesi di assenza anticipando di qualche giorno il suo sbarco a Milano (vedi articolo). Il presidente dell’Inter domani darà inizio agli incontri con la dirigenza per esporre i programmi futuri e fare chiarezza sulle intenzioni di Suning. Anche Conte pretende spiegazioni, ma non adesso

QUESTIONE DI PRIORITÀ – Steven Zhang dopo mesi di assenza è tornato a Milano, dove il suo arrivo era molto atteso per via delle ombre sul futuro dell’Inter e di Suning. In mezzo ovviamente c’è il discorso sportivo che ora deve necessariamente avere la priorità, perché la squadra di Antonio Conte è distante appena 4 punti dalla conquista dello scudetto e di certo non vorrà farsi distrarre adesso, dopo mesi di chiacchiere extra campo. Dunque si può facilmente dedurre che Zhang e Conte si incontreranno per un saluto, ma senza scendere in alcun tipo di discorso legato al futuro, per quanto urgente e importante sia. Finché l’Inter non avrà messo le mani sullo scudetto, il tecnico leccese farà di tutto per tenere lontane eventuali minacce. Una seconda Villa Bellini ci sarà, ma non adesso.