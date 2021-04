Messias: «Inter? All’andata ci andò storta! Abbiamo il bomber per fare gol»

Messias parla in vista di Crotone-Inter, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 18.00. Il giocatore rossoblù spera in Simy e sottolinea come la squadra calabrese voglia concludere bene il campionato nonostante una retrocessione quasi matematica. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “FCTV”

FINALE ONOREVOLE – Junior Messias è concentrato in vista di Crotone-Inter, sfida in programma sabato alle ore 18.00: «E’ dall’inizio che facciamo grandi prestazioni, purtroppo è diventata quasi impossibile la salvezza, manca solo la matematica ma dobbiamo cercare di fare il meglio per i tifosi e le persone che ci seguono in queste ultime cinque partite».

BOMBER – Messias prosegue parlando della forza dell’Inter e dell’arma in più della squadra di Serse Cosmi: «Crotone-Inter come Davide contro Golia? Noi abbiamo sempre fatto la prestazione, dobbiamo avere equilibrio, poi giochiamo in casa. L’Inter ormai ha quasi vinto il campionato ma proveremo a fare quello che possiamo. All’andata ci è andata un po’ storta perché abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nel secondo tempo ci siamo lasciati andare e abbiamo preso 4 gol, quindi dobbiamo cercare di avere equilibrio. Cosa faremo per mettere in difficoltà la difesa dell’Inter? Dobbiamo cercare di dare il nostro meglio. Speriamo che Simy segni ancora, è in un momento buonissimo per lui quindi abbiamo il bomber per fare i gol».