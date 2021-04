Zhang anticipa i tempi: sbarcato a Milano! Da domani via agli incontri – Sky

Zhang anticipa i tempi e sbarca a Milano. Il presidente dell’Inter è giunto stamattina con un volo privato. Di seguito quanto rivelato da Andrea Paventi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”

RITORNO – Steven Zhang anticipa i tempi e sbarca a Milano. Il presidente dell’Inter ha già salutato la dirigenza: «Zhang è arrivato stamattina con un volo privato, passaggio veloce in sede per un saluto alla dirigenza. Da domani iniziano gli incontri importanti per il futuro della società. Visto che Zhang manca da Milano da ottobre, c’è l’occasione da adesso in avanti di lavorare sul piano sportivo e su quello societario. Fino a che l’Inter non vince lo scudetto, con Antonio Conte ci sarà occasione solo di un saluto», così Andrea Paventi su “Sky Sport”.