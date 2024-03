FOTO – Mkhitaryan promette: «Ci riprenderemo dopo la sosta!»

Henrikh Mkhitaryan ha giocato una delle sue peggiori partite in Inter-Napoli. Il calciatore nerazzurro è visibilmente stanco e fa una promessa su Twitter.

POST-PARTITA – 1-1 a San Siro tra Inter e Napoli. Al gol di Matteo Darmian ha risposto nei minuti finali Juan Jesus su un calcio d’angolo molto dubbio. Henrikh Mkhitaryan non ha giocato una delle sue migliori partite, anzi forse la peggiore della stagione dopo quella di Madrid di mercoledì. L’armeno è stanco e si vede chiaramente, per questo fa anche una promessa su Twitter.

Very important game but not the outcome we wanted. We’ll turn it around after the break! ⚫️🔵 #InterNapoli #ForzaInter @Inter #SerieA pic.twitter.com/5QgrPCxoO1

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) March 17, 2024