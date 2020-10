FOTO – Lautaro Martinez protagonista in Bolivia-Argentina: “Vittoria...

FOTO – Lautaro Martinez protagonista in Bolivia-Argentina: “Vittoria di cuore!”

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Lautaro Martinez, in gol ieri in Bolivia-Argentina 1-2, al termine della partita ha festeggiato pubblicando delle foto che lo ritrae in campo, una di queste con il connazionale Lionel Messi.

SI TORNA A VINCERE – Lautaro Martinez, autore del momentaneo gol del pareggio ieri in Bolivia-Argentina nel corso del primo tempo (1-2 finale), al termine della partita attraverso i social si è detto felice la vittoria: “Vittoria di cuore!”. Di seguito il post pubblicato su Instagram