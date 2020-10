Scaloni (ct Argentina): “Cambi decisivi dopo la rete di Lautaro Martinez”

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Lione Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bolivia-Argentina, match di CONMEBOL vinto 1-2 dalla Seleccion Albiceleste, che non vinceva a La Paz da 15 anni

DECISIVO – Lionel Scaloni ha compiuto una mezza impresa con la sua Argentina, tornando a vincere a La Paz contro la Bolivia, dopo 15 anni. L’ha fatto grazie alle reti dell’uomo del momento, Lautaro Martinez, e di Joaquín Correa della Lazio, subentrato nella ripresa e ben assistito proprio dal ‘Toro’ in occasione dell’1-2. Il ct si è poi presentato in conferenza stampa dove ha elogiato i suoi calciatori: “Abbiamo fatto fatica ad approcciare la partita nei primi 15 minuti, ma accade quasi sempre quando giochiamo qui. Per il resto, tuttavia, abbiamo dominato, e siamo stati consapevoli della nostra forza. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato nei giorni scorsi. Abbiamo avuto la fortuna di pareggiare poco prima della fine del primo tempo e questo ci ha dato la carica per vincere“.

FORZE FRESCHE – I cambi del ct Scaloni sono stati decisivi dopo la rete di Lautaro Martinez, che ha consentito di pareggiare il gol iniziale di Marcelo Moreno: “Abbiamo cercato di migliorare la squadra con alcune modifiche in corsa. Per fortuna i ragazzi che sono entrati sono andati molto bene. Ci hanno dato più freschezza perché alcuni dei titolari erano molto stanchi“.