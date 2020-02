FOTO – Lautaro Martinez ha le idee chiare: “Sempre positivo! Forza Inter”

Lautaro Martinez non sarà a disposizione per Inter-Ludogorets di Europa League ma scalpita per il big match con la Juventus in campionato. L’attaccante nerazzurro ha postato una foto dell’allenamento odierno con un messaggio sintetico ma significativo

IDEE CHIARE – Lautaro Martinez manda un messaggio forte e chiaro ai tifosi nerazzurri: “Sempre positivo. Forza Inter“. L’attaccante argentino, indisponibile per squalifica nel match di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets, è al lavoro con la sfida alla Juventus nel mirino. Per questo, la foto scelta dal numero 10 interista è quella che lo ritrae con il pollice all’insù nel corso dell’allenamento di oggi. Spirito giusto e appartenenza ai colori nerazzurri, due ingredienti indispensabili ancor più ora che si entra nella fase calda della stagione. Di seguito il post del “Toro”.