VIDEO – Jonathan David, super talento: 18 in 25, gol a raffica. Inter in fila

Jonathan David sta disputando una stagione magnifica con la maglia del Gent. Il talento ha già realizzato 18 gol e 8 assist in campionato: parliamo di un classe 2000 che fa gola ai top club mondiali. Come vi abbiamo riportato in giornata, l’Inter è attenta alle sue prestazioni. Ecco le sue giocate in video

TALENTO DA SEGUIRE – Il talento di Jonathan David non è passato inosservato agli occhi dell’Inter e delle big europee. L’attaccante si segnala per il dribbling fulminante e l’esplosività, che gli permettono di saltare puntualmente l’uomo e creare superiorità numerica. Non si tratta, però, del solito funambolo unicamente innamorato del pallone: 18 gol in 25 partite in Jupiler Pro League, ma anche 8 assist fanno capire il clamoroso fiuto del gol di questo ragazzo. Di seguito un video che mostra alcune delle sue migliori giocate.

Video pubblicato dal profilo YouTube WorldOfFootballHD