Giuntoli avverte l’Inter: “Gattuso condottiero. Napoli, speriamo! Su Allan…”

Giuntoli ha parlato ai microfoni di SkySport pochi minuti prima del fischio d’inizio di Napoli-Barcellona. Il Direttore Sportivo dei partenopei parla anche della gestione di Allan (qui le ultime sul mercato), da parte di Gattuso. Poi si sofferma sul finale di stagione, che vedrà andare in scena la sfida contro l’Inter in Coppa Italia

DAL BARCELLONA ALL’INTER – Cristiano Giuntoli è chiaro sugli obiettivi che attendono il Napoli da qui a fine stagione: «Gattuso ha dato consistenza e equilibrio a questa squadra. Ora siamo compatti anche al modo di pressare. Abbiamo avuto picchi di alti e bassi, la squadra non ha trovato continuità. Speriamo in un finale di stagione che ci possa smentire. Loro amano giocare con la palla molto bassa. Gattuso si è comportato da vero condottiero, come nel caso Allan. Chi lo segue è dentro, gli altri sono fuori. Ora tutti sono con lui».

Fonte: Calcio Napoli 24