FOTO – Lautaro Martinez, gruppo prima di tutto: Argentina-Francia vicina!

Lautaro Martinez è concentratissimo in vista della sua prima finale Mondiale, quella che domani (domenica) metterà di fronte Argentina e Francia. Il numero 10 dell’Inter attraverso le sue Instagram Stories celebra l’unione del gruppo con Messi in prima linea

UNITI – Lautaro Martinez è concentratissimo in vista di Argentina-Francia, finalissima dei Mondiali in Qatar mentre oggi la Croazia di Marcelo Brozovic si è aggiudicata la medaglia di bronzo (vedi report). L’attaccante dell’Inter, che quasi certamente non partirà dal 1′, attraverso le sue Instagram Stories celebra l’unione del gruppo Albiceleste con Lionel Messi ovviamente in prima linea: “Tutti insieme”, scrive Lautaro.

Il sogno Mondiale cresce di ora in ora.