Croazia-Marocco, nervi tesi al fischio finale: scintille tra Hakimi e Infantino!

La Croazia di Brozovic ha battuto il Marocco nella finale per il terzo/quarto posto aggiudicandosi dunque la medaglia di bronzo (vedi report). Al termine della sfida Rai 1 parla di scintille nel tunnel degli spogliatoi tra Hakimi e Infantino, presidente della FIFA

NERVI TESI – La Croazia ha battuto il Marocco nella finalina Mondiale per il terzo/quarto posto. Marcelo Brozovic è rimasto in panchina ma ci hanno pensato i suoi compagni a conquistare quantomeno il terzo gradino del podio. Al termine del match, secondo quanto rivelato da Rai 1, si sono verificate scintille tra l’ex Inter, Achraf Hakimi e il presidente della FIFA, Gianni Infantino. L’esterno marocchino ha protestato molto per un fallo subito e non sanzionato dall’arbitro, ma è molto probabile che i nervi degli africani siano ancora tesi dopo la combattuta semifinale con la Francia.