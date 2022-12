Croazia batte Marocco e chiude terza il Mondiale! Panchina per Brozovic

La Croazia batte il Marocco per 2-1 e conquista così il terzo posto del Mondiale in Qatar. Per Brozovic, acciaccato alla vigilia, panchina per 90′

SUCCESSO – La Croazia di Dalic chiude terza il Mondiale in Qatar. I croati si impongono sul Marocco nella finale valevole per il terzo e quarto posto, per 2-1. Ad aprire le marcature al 7′ del primo tempo è Gvardiol: il difensore insacca di testa dopo uno schema da calcio di punizione ben eseguito da Modric e Perisic. Il pareggio del Marocco è però immediato: al 9′ infatti il difensore Dari rimette tutto in parità con un bel tocco di destro, sfruttando un’incertezza in uscita di Livakovic. Al 42′ però Orsic riporta avanti la Croazia: il croato sigla il 2-1 con bellissimo destro che non lascia scampo a Bonou. Nella ripresa lo stesso Orsic sfiora la doppietta ed il 3-1 ma il risultato non cambia. Per Brozovic, reduce da un problema muscolare ma presente in panchina, nessun minuto in campo.