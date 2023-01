FOTO – Lautaro Martinez felice per la vittoria dell’Inter: «Si vola in semifinale!»

Lautaro Martinez festeggia sui social la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta. Di seguito la foto pubblicata dall’attaccate argentino dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia.

PARTITA DI SQUADRA – Dopo la vittoria dell’Inter, Lautaro Martinez pubblica sul proprio profilo Instagram una foto e aggiunge: «Grande partita di squadra. Si vola in semifinale». L’attaccante nerazzurro, tornato a giocare dal 1′ in coppia con Romelu Lukaku, festeggia il passaggio del turno in Coppa Italia della squadra di Simone Inzaghi (vedi intervista).