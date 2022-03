FOTO – Inter-Salernitana, scelto senza difficoltà l’Mvp del match

L’Inter ha spazzato via senza problemi la Salernitana distruggendola 5-0. I nerazzurri avevano bisogno di una partita così per ingranare e ricominciare a correre verso lo scudetto. La società nerazzurra ha chiesto ai tifosi di votare l’Mvp del match. Ecco il vincitore.

MVP – L’Inter ha surclassato la Salernitana vincendo 5-0 con gli attaccanti scatenati: tripletta di Lautaro Martínez e la doppietta di Edin Dzeko. I nerazzurri avevano bisogno di questa prestazione per tornare a corree nella corsa scudetto e rompere il digiuno da gol era fondamentale. L’Inter ha chiesto sui social di votare l’Mvp del match, ecco i risultati.

Ovviamente non poteva non vincere Lautaro Martínez. L’argentino ha rotto il suo digiuno con una tripletta e ha convinto il 60% dei tifosi nerazzurri che lo hanno eletto Mvp del match con la Salernitana. Niente da fare per Dzeko, Gosens e Barella.