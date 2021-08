FOTO − Inter, ritiro ad Appiano Gentile: Vecino al lavoro

Continua il ritiro dell’Inter, ormai arrivato alla quarta settimana in quel di Appiano Gentile. Vecino vuole farsi trovare pronto per l’avvio della nuova appassionante stagione

CHI SI RIVEDE − Dopo un anno molto sfortunato, Matias Vecino vuole riprendersi l’Inter. Il centrocampista uruguaiano non è stato praticamente mai utilizzato nella passata stagione da Antonio Conte, contribuendo pochissimo alla vittoria del 19 esimo scudetto. Quest’anno, l’ex Fiorentina ha tutta l’intenzione di voltare pagina per mettersi a disposizione del nuovo tecnico Simone Inzaghi e dare una mano all’Inter col tricolore sul petto. Vecino ha importanti caratteristiche sia fisiche che tecniche e se recuperato al 100% potrebbe risultare veramente utile alla causa nerazzurra. Intanto, sulla sua pagina Instagram ha pubblicato tre foto che lo vedono in allenamento insieme ad altri compagni, quali Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Di seguito il post.

