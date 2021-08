Inter distratta dal mercato? Macché, in ritiro continua il lavoro

L’Inter continua il suo lavoro in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa. Anche oggi, la squadra di Inzaghi si è allenata duramente e con entusiasmo ad Appiano Gentile

LAVORO − Nonostante le incessanti voci di mercato, l’Inter di Simone Inzaghi continua il suo lavoro in ritiro ad Appiano Gentile. Il debutto ufficiale contro il Genoa si avvicina e i nerazzurri vogliono presentarsi al meglio per iniziare la nuova stagione che li vedrà detentori e difensori del titolo di campioni d’Italia. Intanto, l’avvicinamento graduale alla prima di Serie A, sarà accompagnato da un’altra sfida amichevole. Infatti, dopo le convincenti vittorie contro Lugano, Pro Vercelli, Pergolettese e Crotone, ecco un nuovo test per la squadra meneghina. Domenica 8 agosto, l’Inter sarà impegnata contro il Parma al Tardini (vedi orario e info). Intanto, i nerazzurri oggi si sono allenati ad Appiano Gentile. Seduta sul campo con corsa e pallone per i Campioni d’Italia, ormai tutti ritrovati a disposizione del tecnico ex Lazio.