Lukaku-Chelsea, l’Inter aspetta il belga. Nandez? Ci vuole tempo

Ore di mercato caldissime in casa Inter, con Lukaku corteggiato dal Chelsea. I nerazzurri hanno, al momento, rifiutato le proposte inglesi ma la trattativa continua. Su Nandez, parti sempre distanti per la forbice relativa ai soldi

SITUAZIONE LUKAKU − Marchetti ha fatto il punto sul belga: «Il Chelsea ha bisogno di una punta. Ci sono poche punte fisicamente e tecnicamente adatte. Il primo nome è quello di Erling Haland che quest’anno il Borussia Dortmund non lo lascerà partire, lo farà il prossimo anno. L’alternativa è Romelu Lukaku, con il Chelsea disposto per la terza volta a riprenderlo. La prima offerta, 100+Marcos Alonso l’Inter l’ha rifiutata. I nerazzurri non lo vogliono cedere, non hanno l’esigenza al momento. Il discorso diverso è se Lukaku tentennasse un po’. Ciò può avvenire perché economicamente guadagni di più e tecnicamente puoi andare a vincere per tanti anni, perché il Chelsea è una delle big d’Europa. Lukaku sta ragionando su questo tipo di offerta. Si tratta di un ingresso economicamente pesante sul mercato, con l’Inter che deve fare i conti con le valutazioni del giocatore. Opinione personale, quando arrivano queste offerte si prendono sempre in considerazione, indipendentemente dalla situazione di Covid-19.

ALTERNATIVA − Marchetti ha poi parlato di come eventualmente saranno reinvestiti i soldi: «In casa Inter, stanno facendo altri ragionamenti. Quanti di questi soldi possono essere reinvestiti per reparto. Prendo tre giocatori che possono livellare la rosa, rendo meno forte l’attacco ma rinforzo altri reparti; oppure se reinvestirli tutti per uno. L’Inter deve cautelarsi, i primi sondaggi sono fatti per Joaquin Correa, Duvan Zapata più ovviamente Marcos Alonso. Si innalza la qualità della rosa ma ovviamente non si può paragonare Lukaku».

SUL TORO − Occhi anche su Lautaro Martinez: «A livello di mercato, un giocatore come Lautaro Martinez più giovane, che guadagna di meno e che l’Inter ha acquistato di meno, può avere più appeal sul mercato. L’Inter ha rifiutato le offerte che gli si sono avanzate. L’Inter non ha la necessità di cedere il giocatore come successo per Achraf Hakimi ma è legittimo che l’Inter faccia le sue valutazioni cosi come Lukaku. Ciò che ha fa la differenza è la prospettiva: l’Inter può competere per lo scudetto, il Chelsea per vincere la Champions League.».

PARTI DISTANTI − Infine, Marchetti ha fatto il sunto su Nandez: «Su Nahitan Nandez, la trattativa non è così fluida. Le parti vorrebbero chiudere, l’Inter ha impostato la trattativa sul prestito con diritto di riscatto ma la differenza è sui soldi. Ci vuole tempo per capire chi tra le due parti si dovrà avvicinare l’una o all’altra».

Fonte: Sky Sport 24