FOTO – Il Tottenham non dimentica Eriksen: «Sarai sempre uno di noi»

Il Tottenham è vicino al centrocampista dell’Inter e suo ex giocatore, Christian Eriksen, dopo il malore che gli è occorso ieri durante Danimarca-Finlandia.

TWEET – Un messaggio e quattro foto con la maglia del Tottenham da parte degli Spurs che sono vicino al loro ex calciatore, Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, dopo il malore di ieri durante Danimarca-Finlandia. “Sarai sempre uno di noi“, si legge nel post pubblicato su Twitter.

You will always be one of our own.

🤍 @ChrisEriksen8 🤍 #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/JKdG17VNZ8

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 13, 2021