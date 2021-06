Eriksen fa progressi, alle 15 conferenza stampa della Federazione Danese

Christian Eriksen è ricoverato in ospedale a Copenaghen dopo la grande paura di ieri pomeriggio. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale danese sta meglio e alle 15 ci sarà una conferenza stampa della Federazione danese per aggiornare sulle sue condizioni.

Dopo la grande paura di ieri pomeriggio è arrivato il sospiro di sollievo: Christian Eriksen sta meglio. Il centrocampista danese, vittima di un arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia, ha passato una notte tranquilla in ospedale a Copenaghen e stamattina sta meglio. Il giocatore avrebbe mostrato dei progressi già questa mattina. Alle 15 è inoltre prevista una conferenza stampa della Federazione Danese in cui verranno molto probabilmente dati aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. A riportarlo è Paolo Aghemo in collegamento da Copenaghen per “Sky Sport”.