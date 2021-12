FOTO – Dzeko e un avvio di stagione eccellente. L’Inter lo elogia

L’Inter è una macchina che sembra non avere imperfezioni. Il primo posto in classifica certifica questo momento magico dei nerazzurri. Uno degli artefici della camminata è Edin Dzeko, sempre più leader delle manovre della squadra di Inzaghi.

LEADER – Dzeko, in campionato, ha timbrato 8 volto il cartellino facendo meglio dell’anno scorso con la maglia della Roma dove i gol erano stati 7. C’è anche tutto il girone di ritorno ma intanto l’Inter lo elogia e lo esalta comprendendo anche gli assist forniti dal bosniaco.

🦢 | DZEKO In 18 partite di questa Serie A, @EdDzeko ha già preso parte a 11 reti (otto gol, tre assist), una in più di quelle in cui aveva messo lo zampino in 27 presenze con la Roma nello scorso campionato.#ForzaInter #InterTorino pic.twitter.com/BgbPTHOjvP — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 23, 2021

Ieri Dzeko ha coronato il contropiede orchestrato da Brozovic che ha portato poi alla rete di Dumfries che è valsa i tre punti. In stagione sono già 3 assist in Serie A con il numero 9 nerazzurro che ha fatto meglio dell’anno scorso in 27 presenze con la Roma.