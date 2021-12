FOTO – L’Inter esalta il gruppo e sottolinea un nuovo record

L’Inter ha chiuso alla grande il suo 2021. Al momento, al giro di boa, i nerazzurri sono primi in classifica a +4 sul Milan secondo. Questo è stato possibile grazie allo straordinario cammino della squadra di Inzaghi che ha inanellato 7 vittorie consecutive.

RECORD – Sono 7 le vittorie consecutive ma sono 6 le sfide, una dietro l’altra, dove i nerazzurri non hanno subito gol. Samir Handanovic infatti, da Inter-Napoli 3-2, non ha dovuto più raccogliere il pallone in fondo al sacco. Questo ha permesso ai nerazzurri di stampare un nuovo record.

💪 | TEAM Per la prima volta nella sua storia in @SerieA, l'Inter ha vinto sei partite consecutive senza subire alcun gol: 17-0 per i nerazzurri in questo parziale.#ForzaInter #InterTorino pic.twitter.com/0lTm66WSo4 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 23, 2021

Subito i profili social dei campioni d’Italia sono corsi ad esaltare questo nuovo traguardo di 6 vittorie consecutive senza subire gol a dimostrazione di come questa squadra, sia davvero un rullo compressore.