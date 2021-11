FOTO – De Vrij si lascia alle spalle il derby: «Ci prepariamo per sabato!»

De Vrij si prepara ad affrontare il prossimo impegno dell’Olanda contro Montenegro. Attraverso i propri social, il difensore dell’Inter si mostra pronto per la sfida di Qualificazioni Mondiali.

VERSO IL MONDIALE – Stefan de Vrij, dopo l’autorete sfortunata con cui ha permesso al Milan di pareggiare il derby, è volato in Olanda e sta preparando le prossime gare di Qualificazioni Mondiali con la sua Nazionale. Gli Oranje affronteranno Montenegro e Norvegia e il centrale dell’Inter è favorito per un posto al centro della difesa. Attraverso i propri social, il classe ’92 ha postato una foto dell’allenamento odierno con scritto: “Ci prepariamo per sabato!”. Un’ottima occasione per dimenticare subito la delusione dell’ultimo match in nerazzurro. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Stefan de Vrij