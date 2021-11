Condò: «Inter, Spalletti ha dato il via, poi Conte. Terza fase con Inzaghi»

Spalletti all’Inter ha dato il via al percorso che poi ha portato Conte alla vittoria e che ora Inzaghi deve cercare di mantenere. Questa la ricostruzione del giornalista Condò, in collegamento con Campo Aperto su Sky Sport 24.

TRE ALLENATORI – Paolo Condò ha analizzato le ultime stagioni dell’Inter, a partire da Luciano Spalletti per arrivare a Simone Inzaghi: «Parlerei di una dinamica di squadra. Spalletti è l’uomo che riporta l’Inter a giocare la Champions League, che mancava dalla stagione successiva al Triplete. La sua importanza storica è stata quella di fare da motorino di avviamento tecnico di una grande del nostro calcio che aveva vissuto un periodo oscuro piuttosto lungo. Non aveva ancora i giocatori che poi ha ottenuto Antonio Conte. La riporta in Champions League, Conte completa il lavoro vincendo lo scudetto. Ora Inzaghi è una specie di terza fase, quella del mantenimento».