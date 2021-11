FOTO – Darmian spinge l’Inter dopo la vittoria con lo Sheriff: «Avanti così!»

Darmian è partito titolare nel successo dell’Inter contro lo Sheriff (vedi articolo). Sui propri social, l’esterno esulta per la prestazione dei nerazzurri in Champions League.

CONTINUARE – Simone Inzaghi ha scelto Matteo Darmian per il ruolo di esterno destro nella decisiva sfida di Champions League contro lo Sheriff. Il laterale italiano ha giocato il primo tempo per poi lasciare il posto a Denzel Dumfries nella ripresa. I nerazzurri si sono imposti per 1-3 raggiungendo il secondo posto nel girone. Attraverso il proprio account Instagram, il classe ’89 ha commentato questo fondamentale successo: “Avanti così”. Ora testa al derby con il Milan, altra sfida di importanza capitale per la stagione dell’Inter. Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Matteo Darmian