Vernydub a Inter-News: «Fatto del nostro meglio. Peccato per lo scontro sul gol»

Vernydub, allenatore dello Sheriff, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Inter. Queste le sue considerazioni sull’1-3 di Tiraspol che ha portato al sorpasso nerazzurro in Champions League, in risposta a una domanda di Inter-News.it.

CONFERENZA VERNYDUB – Questa la conferenza stampa di Yuriy Vernydub nel post partita di Sheriff-Inter.

Domanda di Inter-News.it a Vernydub: avete giocato una partita di livello in difesa per tutto il primo tempo e fino allo 0-1, poi che cos’è mancato fra il primo gol dell’Inter e la parte rimanente della gara?

Siamo riusciti a dimostrare un bel gioco, purtroppo due giocatori si sono scontrati e abbiamo subito gol. Dopo questo sicuramente abbiamo riprovato a sistemare il gioco, ma purtroppo è andata così. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma abbiamo perso 3-1 come la prima gara a Milano.