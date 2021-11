Statistiche Sheriff-Inter: possesso e pioggia di tiri, dominio nerazzurro

Statistiche Sheriff-Inter: i nerazzurri di Inzaghi si impongono per 1-3 in trasferta (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE SHERIFF-INTER – L’Inter batte lo Sheriff per 1-3 con una grande prestazione in trasferta. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 66%. Tempesta di tiri per gli ospiti, 22 a 7 (8 in porta a 2) e punteggio che sta stretto visti i numeri.

ALTRI DATI – Gli uomini di Simone Inzaghi battono 5 calci d’angolo contro i 2 dei padroni di casa. I moldavi vengono pescati in fuorigioco 3 volte, soltanto una i giocatori interisti. Leggermente più fallosa la squadra di Yuriy Vernydub, 13 infrazioni a 11.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 7 punti in classifica dopo 4 turni di Champions League, con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.