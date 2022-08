FOTO − Darmian promuove l’Inter: «La risposta giusta dopo ogni sconfitta»

L’Inter ha vinto contro la Cremonese rialzando immediatamente la testa dopo il KO contro la Lazio. Sempre seria e incisiva la risposta di Darmian sia dentro che fuori dal campo

VITTORIA − Darmian ha aiutato l’Inter nella vittoria per 3-1 contro la Cremonese. Il laterale ha giocato a sinistra da titolare per 79 minuti lasciando poi il posto a Robin Gosens nei minuti conclusivi di partita. Buona come sempre la prestazione dell’ex Parma, sempre concentrato nelle varie situazioni di gioco. Sul suo account Instagram ha fatto i complimenti alla squadra guardando anche al Derby.

L’ultima gara da titolare di Darmian era stata alla prima giornata contro il Lecce.