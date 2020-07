FOTO – D’Ambrosio: “Inter-Napoli, gol e vittoria… perfetto!”. Poi le dediche

Danilo D’Ambrosio ha pubblicato un nuovo post tramite il suo profilo Instagram per celebrare il gol e la vittoria nerazzurra in Inter-Napoli

POST – Queste le parole di Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter, dopo la vittoria nerazzurra e il gol da lui segnato in Inter-Napoli ieri sera, all’interno del post con foto dell’esultanza per la sua rete pubblicato tramite il suo account Instagram. “Gol e vittoria.. perfetto!! 🖤💙 PER VOI #Daddo33 #Lulli @enzadecristofaro❤️♾👨‍👩‍👦‍👦 #amala #internapoli #team #winner @inter“. Un messaggio che racchiude anche una dedica per la sua famiglia.