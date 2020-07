Inter, bicchiere mezzo pieno. Con Conte crescita costante: i numeri – Sky

IL’Inter, ieri sera, ha battuto il Napoli, tornando al secondo posto solitario in classifica con 79 punti. Mai così tanti dal 2010. Antonio Conte può essere soddisfatto, i numeri stagionali dell’Inter possono fare ben sperare. Matteo Barzaghi, per “Sky Sport” analizza il momento della squadra nerazzurra

MEZZO PIENO – L’Inter di Antonio Conte ha disputato, sino ad oggi, un’ottima stagione. In attesa dell’Europa League, Matteo Barzaghi analizza i numeri della squadra nerazzurra: «Inter, bicchiere mezzo pieno. La squadra di Antonio Conte è a 79 punti in classifica, a meno 3 dalla squadra del 2010 che conquistò lo scudetto e poi il Triplete. 79 gol segnati, mai così tanti dal 2007 e mai così in alto in classifica dalla stagione 2011, chiusa al secondo posto alle spalle del Milan. Sono numeri che rendono bene il secondo posto dei nerazzurri. I numeri negativi sono i 22 persi da situazione di vantaggio, a quel punto parleremmo di un’altra storia. La differenza anche tra girone d’andata e di ritorno, con 13 punti in meno conquistati nel girone di ritorno. Conte dovrà lavorare su questo ed anche su Eriksen, che non è riuscito ancora a calarsi alla perfezione nel ruolo. L’Inter di quest’anno ha dei lati positivi ed altri meno. Non mancano, quindi, i rimpianti» .