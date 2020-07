Perisic, Bayern Monaco spera in accordo con Inter: due i nodi – SportBild

Ivan Perisic potrebbe restare al Bayern Monaco, o almeno questo sarebbe l’auspicio del club bavarese, in cerca di un accordo con l’Inter

OSTACOLI – Secondo quanto riportato da SportBild, il Bayern Monaco starebbe pianificando la prossima stagione. La strategia sarebbe quella di acquistare giocatori solo dopo averne venduti di propri. Per questo si starebbero cercando acquirenti per Thiago Alcantara e David Alaba. Mentre, per quanto riguarda Ivan Perisic, l’allenatore Hansi Flick avrebbe richiesto una quarta ala. E, proprio per questo, il club bavarese spererebbe in un accordo con l’Inter. I problemi però sarebbero due per l’esterno croato attualmente in prestito. Uno sarebbe il prezzo del cartellino e l’altro l’ingaggio, ritenuti entrambi troppo alti.