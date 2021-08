FOTO – Correa, primo giorno all’Inter: sorrisi ma anche tanto lavoro

Correa sarà subito a disposizione di Inzaghi per Verona-Inter (vedi articolo). Intanto l’argentino, ha svolto oggi il suo primo allenamento nerazzurro. Di seguito le foto pubblicate dall’Inter su Instagram

PRIMO GIORNO – Joaquin Correa muove i suoi primi passi da neo giocatore dell’Inter. L’argentino ha svolto oggi il primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di Simone Inzaghi. Il Tucu sarà subito a disposizione del tecnico nerazzurro per la sfida contro il Verona, valida per la seconda giornata di Serie A in programma domani alle ore 20.45. Difficile vederlo in campo dal 1′, ma potrebbe esserci spazio per lui a partita in corso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter 🏆🇮🇹 (@inter)